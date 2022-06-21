Вік найстаріших галактик, присутніх на знімку, становить близько 13 мільярдів років. Вони виникли лише за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Розглядаючи ці галактики в ультрафіолетовому світлі, вчені можуть дізнатися, які хімічні елементи є всередині них. Ця інформація грає найважливішу роль розуміння процесів формування та еволюції галактик.

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Проблема цього способу дослідження Всесвіту в тому, що ультрафіолетове світло від найдавніших галактик розсіюється до того, як досягає наукових інструментів, що є в розпорядженні астрономів. Проте вчені мають можливість дослідження молодших галактик, вік яких близько 11 мільярдів років. Саме так вчинили астрономи, які використовували телескоп "Габбл" для створення зображення групи дуже старих галактик.

Представлене зображення є частиною нещодавнього дослідження UVCANDLES, у рамках якого телескоп "Габбл" за десять днів відобразив близько 140 тисяч галактик. Деякі з них можна побачити на опублікованому знімку.



Знімок телескопа Hubble / Фото NASA/ESA

Саме дослідження UVCANDLES є продовженням програми CANDLES, в рамках якої вивчалися інфрачервоні та червоні промені видимого світла. Очікується, що робота в даному напрямку дозволить вченим зазирнути в епоху раннього Всесвіту, яка відома як реіонізація.

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