Цікаво, що коли фахівці завершили фокусування дзеркала, їх здивувала неочікувано висока чіткість. Чутливість апаратури та загальне виконання проєкту виявилися настільки високими, що результати майбутніх спостережень обіцяють перевершити всі очікування!

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Як ви можете бачити на знімку нижче, на задньому фоні цільової зірки, по якій проводилося фокусування первинного дзеркала, видно зображення далеких галактик. Одна з них розташована на відстані близько 5 мільярдів світлових років від нас. А це лише перші та досить примітивні спостереження цієї космічної обсерваторії.



Фото зроблене телескопом "Джеймс Вебб" / Фото NASA

Що далі

Головне дзеркало "Джеймса Вебба" ще має пройти серію тонких налаштувань, які команда телескопа розраховує завершити не пізніше початку травня. Після цього розпочнеться етап точного настроювання наукового обладнання телескопа: інфрачервоних приймачів ближнього та середнього інфрачервоного діапазону, а також спектрографа.

Проте вже на нинішньому етапі вчені можуть з упевненістю заявити, що в оптичному каналі телескопа від системи дзеркал до приймачів зображення немає жодних значних перешкод, а обладнання працює вище за будь-які похвали.

Космічне селфі

Також NASA опублікувало нове селфі телескопа. Зображення отримано з юстирувальної камери інфрачервоного пристрою NIRCam. Замість зображення піднебіння цей вузол фіксує рівномірність "освітлення" кожного з 18 сегментів головного дзеркала. На селфі видно різницю у шпаринах між сегментами. У найближчі місяці проходитиме калібрування, щоб сегменти стали практично єдиним цілим.



Сегменти дзеркал телескопа Джеймс Вебб / Фото NASA

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Перші наукові спостереження – перші максимально вивірені зображення неба – телескоп "Джеймс Вебб" почне передавати на Землю з початком літа. Його прилади зможуть зазирнути ще далі вглиб Всесвіту в часи зародження перших галактик і навіть перших зірок.

Сьогодні теорії еволюції Всесвіту цих етапів перестають відповідати спостереженням астрономів. Багато процесів, які спостерігаються, виникли набагато раніше, ніж дають розрахунки. Зараз це неможливо пояснити, але "Джеймс Вебб" повинен допомогти у цьому.

Фактично ми на порозі безлічі відкриттів в астрономії, а то й на порозі справжньої революції у сфері освоєння космосу.