Ще дорогою до цільової гало-орбіти космічна обсерваторія розгорнула головне дзеркало, що складається з 18 менших дзеркал. Поки "Джеймс Вебб" летів до точки Лагранжа, у NASA повідомили про першу ціль телескопа – зірку HD 84406 в сузір'ї Великої Ведмедиці. Це будуть не наукові дослідження, а налагодження оптики JWST.

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Тематичний постер із телескопом "Джеймс Вебб" / Фото NASA

Довгий процес юстування оптики

Процес налагодження дзеркал (юстування) триватиме близько трьох місяців. Науковці повинні досягнути того, що 18 сегментів основного дзеркала телескопа повинні відповідати один одному з точністю до частки довжини хвилі світла – приблизно 50 нанометрів.

Зверніть увагу! Якби головне дзеркало JWST було розміром як США, кожен сегмент був би розміром з Техас, тобто мав би площу 695 662 квадратні кілометри. Команді обсерваторії потрібно вирівняти взаємну висоту цих сегментів розміром з Техас один з одним з точністю 3, 81 сантиметра.

Та перед тим, як юстувати оптику, спеціалісти місії мають впевнитися, що саме головне дзеркало вирівняне відносно всього космічного апарату, який являє собою "Джеймс Вебб".

Вже потім почнеться процес налагодження (вирівнювання) 18 дзеркал. Тут будуть виправлені грубі похибки взаємного розташування сегментів.

Третім буде так званий етап "Накладання зображень" – переміщення зображення окремих сегментів так, щоб вони потрапляли точно до центру поля, щоб створити одне об'єднане зображення.



Візуалізація процесу "накладання зображень" / Фото NASA

Під час так званою "Грубої фази" спеціалісти будуть коригувати вертикальне зміщення, щоб сегменти дзеркала працювали як єдине ціле. Частково це буде продовженням другої фази (вирівнювання). "Грубу фазу" проведуть тричі.

Під час "Тонкого фазування" будуть виправлятися похибки "Грубої фази": після кожного "раунду" "грубої фази" слідуватиме "раунд" "тонкого фазування".

Після усіх цих вирівнювань слідуватиме тестування приладами, щоб виявити неточності й виправити їх. На цих остаточних етапах мають бути остаточно виправлені помилки та невідповідності взаємного розташування сегментів головного дзеркала. Як бачимо, "Джеймс Вебб" виявився далеко не звичайним телескопом. Цікаво, які процеси юстування та тестування будуть проводити на космічних обсерваторіях наступного покоління.