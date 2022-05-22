Космічний телескоп "Джеймс Вебб" буде вивчати об'єкти у Сонячній системі

Телескоп James Webb ("Джеймс Вебб"), який замінить на посту "Габбл", вивчатиме не лише найбільш віддалені куточки всесвіту, але й нашу рідну систему. Цей дивовижний інструмент здатен захоплювати відносно близько розташовані об'єкти, що швидко рухаються.

Нещодавно цей механізм був успішно перевірений на невеликому астероїді 6481 Tenzing у поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера. Вчені застосували телескоп для того, щоб "поглянути" на астероїд та залишилися задоволені тестовим результатом.

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Для підготовки до майбутніх спостережень за Сонячною системою Webb успішно завершив свій перший тест з відстеження об'єкта, що рухається!,

– повідомила команда телескопа у своєму твітері.

Планетологи давно планують дослідження планет, місяців, комет та астероїдів нашої системи за допомогою "Джеймса Вебба". У перший рік роботи телескопа на дослідження об'єктів Сонячної системи буде віддано до 7% робочого часу.

Що планують дослідити у Сонячній системі

Телескоп за допомогою інфрачервоних камер і двох своїх спектрометрів досліджуватиме:

кільця Сатурна;

супутники Юпітера;

далекі Уран і Нептун;

та багато іншого, куди не дотяглися автоматичні зонди.

Наприклад, астрономів дуже цікавлять океани Європи приховані під товстим шаром криги. Спектрометри "Джеймса Вебба" здатні провести аналіз газових викидів з ущелин і тріщин на його поверхні.

"Джеймс Вебб" майже готовий до роботи

На цей час телескоп "Джеймса Вебб" проходить остаточну перевірку наукових приладів – двох спектрометрів та двох інфрачервоних камер. Дзеркало та оптична система телескопа повністю сфокусовані, і отримана різкість перевищує всі сміливі очікування.

Наукова робота телескопа почнеться наприкінці червня чи липні. План наукової роботи на перший рік уже затверджено. Телескоп почне стежити за найближчими до нас галактиками та галактичними об'єктами. Роздільна здатність телескопа має вистачити для того, щоб зазирнути за часів утворення перших зірок і галактик – так далеко куди ще не зазирала людина.

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Тим часом найбільший з колись побудованих телескопів NASA зробив гігантське зображення сусідньої галактики і передав його на Землю. Нагадаємо, що спочатку очікувалося, що обсерваторія пропрацює від 5 до 10 років. Тепер у NASA повідомляють, що космічний телескоп має достатньо палива для експлуатації протягом більше ніж десятиліття – якщо не вийде з ладу якийсь із модулів.