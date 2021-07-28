Фото дня: вражаючий космічний танець трьох галактик

У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа "Габбл" (NASA / ESA Hubble Space Telescope) показали чудовий знімок трьох взаємодіючих галактик.

Структура носить позначення Arp 195. Вона розташовується в сузір'ї Рисі (Lynx), яке добре спостерігається з території України.

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Чим цікава система Arp 195

Система Arp 195 входить в Атлас пекулярних галактик – каталог пекулярних галактик, створений американським астрономом Хелтоном Арпом. Пекулярна галактика – це галактика, яку неможливо віднести до певного класу у послідовності Габбла, оскільки вона має яскраво виражені індивідуальні особливості.

Саме незвичайна структура, утворена трьома галактиками, дозволила системі Arp 195 потрапити в каталог.

До речі, в цілому в Атлас пекулярних галактик включено 338 об'єкти.



Структура з трьох галактик Arp 195 / Фото ESA/NASA/Hubble

Відзначимо, що недавно телескоп "Габбл", що працює на орбіті більше 30 років, пережив серйозний збій. Через припинення роботи комп'ютера корисного навантаження апарат більше місяця не виконував спостереження. Втім, фахівцям NASA вдалося відновити працездатність обсерваторії.