У Китаї зібрали урожай космічного рису вирощеного на Землі

Китайські вчені виростили на Землі врожай з зерен рису, які пробули у космосі 23 дні, перебуваючи на борту автоматичної місячної станції "Чанье-5". Очікується, що подальші експерименти з ним допоможуть вивести стійкі до хвороб та змін клімату сорти рису.

Коротко про місію "Чанье-5"

"Чанье-5" стартував у листопаді 2020 року, для КНР вона стала п'ятою автоматичною місією до Місяця. Завдяки їй у грудні 2020 року Китай отримав зразки реголіту з області поблизу вулкану Пік Рюмкер на видимій стороні Місяця, які геологічно молодшы, ніж зразки, зібрані астронавтами "Аполлонів". Крім того, в рамках "Чанье-5" відбувся перше автоматичне стикування апаратів на навколомісячній орбіті.

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Експерименти з космічним рисом

На борту одного з модулів перебували 40 грамів насіння рису, які пробули у космосі 23 дні і пройшли через пояс Ван Аллена, тим самим зазнавши впливу космічної радіації.

Після того як насіння знову опинилися на Землі у складі капсули, його пророщували протягом місяця у лабораторії Південно-Китайського сільськогосподарського університету в Гуанчжоу, а потім висадили на експериментальних полях на навчально-дослідній базі університету.

Космічний рис виростили на Землі та зібрали урожай: відео

Тепер же, вчені оголосили, що зібрали перший урожай космічного рису – зерна, довжина яких оцінюється в один сантиметр, були зібрані та упаковані в три окремих контейнери.

Вчені надіються побороти захворювання рослини та зробити її стійкішою

Надалі кращі зерна з урожаю будуть направлені на нові дослідження, метою яких стане виведення нових гібридних сортів рису, стійких до захворювань та зміни клімату. У разі успішності подібних селекційних робіт Китай зможе як сіяти нові сорти для споживання всередині країни, так і поставляти їх в інші країни.