Космічний літак, який створює Китай, доставить пасажирів з Нью-Йорка до Лондона лише за годину

У Китаї розробляють надшвидкий космічний літак. Він зможе доставляти пасажирів в будь-яку точку Землі, вирушаючи в космос і повертаючись назад.

Ракета під назвою Tianxing I злітає вертикально з прикріпленим до неї пасажирським літаком меншого розміру. Коли вона досягне суборбітальної висоти, літак відділяється і відправляється в космос зі швидкістю понад 4000 кілометрів за годину.

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Що відомо

Розробкою займається пекінська компанія Space Transportation.

Вона сподівається провести пілотований політ у 2025 році.

Поки випробувальні польоти проводилися лише з ракетою-носієм.

Під час тестів перевіряли здатність злітати й успішно приземлятися.



Комп'ютерна візуалізація ракети, яка буде виводити космічний літак на орбіту / Фото Space Transportation

Пізніше розроблять і сам літак, який буде прикріплюватись до ракети.

Якщо проєкт буде реалізований, то космічний літак зможе дістатися з Лондона в Нью-Йорк приблизно за годину – значно швидше, ніж звичайний літак.

Подробиці про ціни не розголошуються, хоча очікується, що це буде дешевше, ніж запуск традиційних ракет.



Комп'ютерна візуалізація космічного літака, прикріпленого до ракети / Фото Space Transportation

На відео, яке компанія опублікувала на своєму сайті, видно, як пасажири сідають в літак, прикріплений до ракети. Він злітає вертикально зі стартового майданчика. Після цього літак подорожує з місця старту в Китаї до пункту призначення в Дубаї, де він приземляється також вертикально, а пасажири виходять.

Комп'ютерна візуалізація космічного літака, прикріпленого до ракети / Фото Space Transportation

Минулого року Space Transportation зібрала 46,3 мільйона доларів на цю розробку і провела близько десяти випробувальних польотів ракети-носія.