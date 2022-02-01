Ракета під назвою Tianxing I злітає вертикально з прикріпленим до неї пасажирським літаком меншого розміру. Коли вона досягне суборбітальної висоти, літак відділяється і відправляється в космос зі швидкістю понад 4000 кілометрів за годину.
Цікаво Для доставки людей і вантажів на орбіту створюють перший багаторазовий космічний літак
Що відомо
- Розробкою займається пекінська компанія Space Transportation.
- Вона сподівається провести пілотований політ у 2025 році.
- Поки випробувальні польоти проводилися лише з ракетою-носієм.
- Під час тестів перевіряли здатність злітати й успішно приземлятися.
Комп'ютерна візуалізація ракети, яка буде виводити космічний літак на орбіту / Фото Space Transportation
- Пізніше розроблять і сам літак, який буде прикріплюватись до ракети.
- Якщо проєкт буде реалізований, то космічний літак зможе дістатися з Лондона в Нью-Йорк приблизно за годину – значно швидше, ніж звичайний літак.
- Подробиці про ціни не розголошуються, хоча очікується, що це буде дешевше, ніж запуск традиційних ракет.
Комп'ютерна візуалізація космічного літака, прикріпленого до ракети / Фото Space Transportation
На відео, яке компанія опублікувала на своєму сайті, видно, як пасажири сідають в літак, прикріплений до ракети. Він злітає вертикально зі стартового майданчика. Після цього літак подорожує з місця старту в Китаї до пункту призначення в Дубаї, де він приземляється також вертикально, а пасажири виходять.
Комп'ютерна візуалізація космічного літака, прикріпленого до ракети / Фото Space Transportation
Минулого року Space Transportation зібрала 46,3 мільйона доларів на цю розробку і провела близько десяти випробувальних польотів ракети-носія.