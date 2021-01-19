Компанія Boeing виправила програмне забезпечення Starliner, з яким виникли проблеми під час першого тестового польоту на МКС. Тепер корабель готують до чергового тесту.

Перший тестовий політ корабля Starliner без екіпажу на борту відбувся у грудні 2019 року, повідомляє 24 канал. Тоді стикування з МКС відмінили через технічні причини, а пізніше стало відомо про виявлення великої кількості проблем в програмному забезпеченні корабля.

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Наші команди в Х'юстоні і по всій країні провели повний огляд польотного програмного забезпечення для корабля Starliner та процесу перевірки оновлень у майбутньому. Програмне забезпечення для другого безпілотного корабля тепер офіційно кваліфіковано для польоту,

– зазначили у повідомленні космічного підрозділу Boeing.

Коли заплановані наступні випробування космічного корабля Starliner

Згідно з наявними даними, наступний безпілотний запуск Starliner запланований на 29 березня 2021 року. У рамках цієї місії корабель повинен здійснити стикування з МКС і повернутися на Землю через кілька днів після цього. Якщо тестовий політ пройде успішно, то вже в середині року космічний корабель може відправитися до МКС з астронавтами NASA на борту. Що стосується штатних рейсів Starliner до МКС, то перший з них може відбутися у грудні цього року.



Корабель Starliner на випробувальному стенді Boeing