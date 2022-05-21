Космічний корабель Boeing Starliner вперше пристикувався до МКС, але без проблем не обійшлося

Багатостраждальний корабель Starliner нарешті здійснив другий тестовий політ в автономному режимі. Транспорт успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції, але проблем під час польоту уникнути не вдалося.

Капсула екіпажу CST-100 Starliner успішно здійснила стикування з американським модулем "Гармонія" на МКС. Це перша стиковка нового корабля з космічною станцією та друга здійснена американським транспортом.

Не пропустіть Російський військовий супутник, який 18 травня згорів у атмосфері, виявився муляжем

Нагадаємо також, що це вже другий випробувальний політ Starliner після першого провального тесту у грудні 2019 року. Тоді через похибку в системі обрахунку часу роботи двигунів корабель покинув розрахункову орбіту, а палива для стикування з МКС не залишилося.

Проблеми Starliner під час польоту

Значний успіх для Boeing та NASA затьмарило кілька нештатних ситуацій під час польоту корабля.

Старт відбувся вчора о 01:45 за Києвом з космодрому бази Космічних сил США на мисі Канаверал. Стикування з МКС було заплановано на 21 травня о 02:10 за київським часом, але відбулося на одну годину пізніше. Також Boeing на три години затримала повідомлення про проходження місії, що викликало побоювання у її успішності.

Як з'ясувалося пізніше, у польоті виникло кілька "дрібних" позаштатних ситуацій.

По-перше, контур охолодження на кораблі показав позаштатну поведінку температури. Система продовжувала підтримувати стабільну температуру у контурі, але працювала з перевищенням нормального навантаження.

Наземна команда проробила велику роботу з управління цими контурами,

– сказав Стів Стіч, керівник програми комерційного екіпажу NASA, на брифінгу після стикування.

За його словами, в контури рідини, що охолоджує, могла потрапити волога, яка замерзла і забила фільтр, викликавши підвищення тиску в контурі. Контролери змогли керувати температурою цих контурів охолоджувальної рідини і в системі був достатній запас.

Другою проблемою стала відмова 2 з 12 кормових двигунів орбітального маневрування та управління положенням (OMAC) у складі сервісного модуля під час виходу космічного корабля на орбіту незабаром після запуску.

Реакція Boeing

У заяві Boeing йдеться, що, ймовірно, падіння тиску в камері викликало відключення цих двигунів. Докопатися до кореня проблем навряд чи вдасться, сервісний модуль відокремиться від капсули під час повернення на Землю і згорить в атмосфері.

Також під час стикування відмовили два двигуни системи керування реакцією (RSC), які відповідають за фінальне зближення корабля зі стикувальним доком.

Я не думаю, що ми поки що знаємо, що трапилося з цими двигунами, але корабель має достатньо резервів. У тому числі для розстикування та посадки,

– зауважив Стіч.

Читайте на сайті У США пройшли перші за 50 років слухання щодо НЛО що обговорили та які результати

Попри все, Starliner завершив стиковку. Команда на МКС відкриє люк на корабель о 18:45 за Києвом.

На кораблі близько 350 кг вантажу для станції.

На орбіті Starliner пробуде чотири дні, після чого відстикується та повезе на Землю 272 кг вантажу.

Приземлення відбудеться у західній частині США.

Це перший пілотований американський корабель, який сідатиме не в океан. У разі успіху місії перший політ Starliner з екіпажем відбудеться до кінця поточного року. Однак, проблема з двигунами можуть відсунути цей момент ще далі.