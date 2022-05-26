Космічний корабель Boeing Starliner успішно повернувся на Землю: яскраві фото та відео

Капсула для екіпажу з корабля Boeing CST-100 Starliner успішно здійснила посадку в Нью-Мексико. Політ пілотованого модуля без екіпажу в рамках місії Orbital Flight Test-2 відбувся для реалізації програми розвитку комерційної співпраці NASA – Commercial Crew Program.

Корабель виробництва Boeing вперше успішно здійснивши тестовий безпілотний політ до Міжнародної космічної станції. Він почав сходження з орбіти приблизно за 45 хвилин до запланованої посадки. Посадку було здійснено за допомогою трьох парашутів. Starliner доставив на Землю близько 270 кілограмів корисних вантажів з МКС.

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Спуск корабля Starliner на поверхню Землі: дивіться відео

Чим особливе повернення Starliner на Землю

Варто зазначити, що це перша за багато років посадка космічного корабля США на тверду поверхню, а не в океан. Конструкція Starliner дозволяє йому здійснювати м'яку посадку на сушу. Кораблі Dragon основного конкурента Boeing – компанії SpaceX – розроблені таким чином, щоб повертатися до Землі, здійснюючи посадку на воду.

Політ Starliner

Нагадаємо, що Starliner із 360 кілограмами корисних вантажів на борту стартував за допомогою ракети-носія Atlas V 19 травня з авіабази на мисі Канаверал. Через добу після старту він автоматично здійснив стиковку з МКС.

Фото Starliner у космосі та під час приземлення

Варто зазначити, що політ пройшов не цілком ідеально. Мали місце відмови деяких систем і хоч вони були дубльовані і загалом все пройшло добре, наступний плановий пілотований політ через це можуть перенести. Про те, як Boeing Starliner летів до МКС ми детально розповідали тут.

Подальші плани на польоти

Фахівці NASA та Boeing мають намір провести пілотований тестовий запуск корабля до МКС. Якщо все пройде за планом – Starliner по черзі з космічними кораблями компанії SpaceX доставлятиме астронавтів на орбітальний комплекс.

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Коротко про Starliner