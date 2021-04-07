Причина протирічь у тому, що точно виміряти крихітну тягу вкрай складно, тому знадобилося чотири роки на підготовку та проведення низки експериментів, які у підсумку довели неможливість використання EmDrive для космічних польотів.

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Можливість генерувати тягу без пального могла б повністю змінити сучасну космонавтику. Тому цілком природно, що ідея EmDrive викликала спочатку великий ажіотаж.

Сумніви у роботоздатності концепції EmDrive та експерименти

Проблема двигуна EmDrive на основі магнітрона полягала у тому, що він порушував закон збереження імпульсу, хоча результати перших випробувань показували наявність тяги. У його розробника була своя теорія щодо цього, як і у трьох вчених з Німеччини – Мартіна Таймара, Олівера Нойнціга і Марселя Вайкерта, які витратили чотири роки на доказ своєї точки зору. У 2018 року вони представили результати ретельного підготовленого експерименту – двигун дійсно давав тягу, навіть тоді, коли робити цього не мав. Вони припустили, що цей ефект пояснюється втручанням магнітного поля Землі.

Вчені вирішили усунути ці перешкоди, використавши акумулятор і пересклавши інші компоненти, щоб виключити електромагнітні впливи. І тепер вони стверджують, що виявили, звідки береться тяга – на превеликий жаль ентузіастів EmDrive.

Ми виявили, що причина "тяги" – парниковий ефект,

– оголосив Мартін Таймар.

Він і його колеги використовували конфігурацію EmDrive, запропоновану фахівцями NASA, яку застосовували у лабораторіях Eagleworks, тому що вона найкраще задокументована.

Вчені пояснили, що коли в EmDrive тече енергія, двигун нагрівається, а це також призводить до деформації кріплень пластин, і вони зсуваються в нову нульову точку.

Ми змогли запобігти цьому, змінивши структуру. Наші вимірювання довели неспроможність усіх претензій EmDrive щонайменше на три порядки,

– підбив підсумки Таймар.

І все ж EmDrive виявився не таким вже й даремним

Разом з тим вчені розвінчали два інші варіанти EmDrive – LemDrive і Mach-Effect Thruster – заявивши, що не дивлячись на прикрість від того, що ці двигуни не працюють, вони змогли удосконалити методику вимірювання. У майбутньому при випробуванні нових неможливих двигунів у дослідників піде менше часу і зусиль на доказ їх неможливості.