Унікальним це зближення BepiColombo з Венерою робить не лише мінімальна відстань до планети, яка склала всього 552 кілометри. А ще й те, що за 33 години до цього біля "ранкової зорі" пролетів інший космічний апарат – Solar Orbiter. Вчені ще довго будуть досліджувати дані з космічних зондів, які були отримані з різних сторін планети майже в один час.
Цікаво Історія QWERTY та перший ноутбук з українською розкладкою
Проліт BepiColomb біля Венери: дивитись відео онлайн
Деталі прольоту BepiColombo
Цей проліт став фінальним гравітаційним маневром біля Венери. Тепер на BepiColombo чекають 6 прольотів біля Меркурія. Під час виконання 7 маневру апарат вийде на орбіту найменшої планети Сонячної системи.
Перший проліт Меркурія відбудеться 1 – 2 жовтня 2021 року. Відстань до планети складе 200 кілометрів.
Читайте за темою BepiColombo пролетів біля Венери на рекордно малій відстані: фото
Детальніше про відео прольоту біля Венери
- Відео складене з 89 окремих зображень, зроблених апаратом.
- Роздільна здатність фотографій складає 1024 на 1024 пікселі.
- Камера високої роздільної здатності не могла зробити фотографії. Вона буде недоступна для використання до тих пір, поки BepiColombo не вийде на орбіту довкола Меркурія.
- На відео добре видно антену космічного зонда, яка змінює свою орієнтацію в залежності від зміни позиції апарату у просторі. Ця антена завжди направлена на Землю.
- Музику для відео спеціально написала Анна Фібі.