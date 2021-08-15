Унікальним це зближення BepiColombo з Венерою робить не лише мінімальна відстань до планети, яка склала всього 552 кілометри. А ще й те, що за 33 години до цього біля "ранкової зорі" пролетів інший космічний апарат – Solar Orbiter. Вчені ще довго будуть досліджувати дані з космічних зондів, які були отримані з різних сторін планети майже в один час.

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Проліт BepiColomb біля Венери: дивитись відео онлайн

Деталі прольоту BepiColombo

Цей проліт став фінальним гравітаційним маневром біля Венери. Тепер на BepiColombo чекають 6 прольотів біля Меркурія. Під час виконання 7 маневру апарат вийде на орбіту найменшої планети Сонячної системи.

Перший проліт Меркурія відбудеться 1 – 2 жовтня 2021 року. Відстань до планети складе 200 кілометрів.

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Детальніше про відео прольоту біля Венери

Відео складене з 89 окремих зображень, зроблених апаратом.

Роздільна здатність фотографій складає 1024 на 1024 пікселі.

Камера високої роздільної здатності не могла зробити фотографії. Вона буде недоступна для використання до тих пір, поки BepiColombo не вийде на орбіту довкола Меркурія.

На відео добре видно антену космічного зонда, яка змінює свою орієнтацію в залежності від зміни позиції апарату у просторі. Ця антена завжди направлена на Землю.

Музику для відео спеціально написала Анна Фібі.

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