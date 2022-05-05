Згідно з джерелом, у 2007 році Росія запускала на орбіту три супутники навігаційної системи "ГЛОНАСС". Доставляли їх за допомогою ракети, яка в процесі набору висоти скинула двигун. Мотор увесь цей час залишався на навколоземній орбіті, а через 15 років раптово взяв і вибухнув.

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Що сталося на орбіті

Про те, що 15 квітня в космосі вибухнув двигун SOZ, у цей вівторок повідомила 18-а ескадрилья Космічних сил США у своєму твітері.

Судячи з усього, мотор не повністю витратив паливо. Під час скидання елементів ракети, воно залишалося всередині баків.

Через роки дрейфування щось послужило детонатором – мотор вибухнув, та так, що це зафіксували з Землі.

Зараз експерти стежать за 16 осколками, які утворилися після вибуху , оскільки вони загрожують супутникам, які працюють на орбіті.

, оскільки вони загрожують супутникам, які працюють на орбіті. За даними США, зараз у космосі знаходиться ще як мінімум 64 таких мотори.

Астрофізик Джонатан Макдауелл з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики називає їх "бомбою уповільненої дії, але без таймера".

На щастя, людям на Землі ці вибухи безпосередньо не загрожують.

Це вже не перший випадок, коли такий викинутий двигун утворює безлад у космосі. За словами Макдауелла, щонайменше 54 з цих двигунів вже вибухнули раніше. Цей останній інцидент посилює проблему космічного сміття, над якою вчені працюють уже не один рік, усвідомлюючи, що рівень засміченості земної орбіти росте дуже швидкими темпами. Однак якогось одного конкретного рішення поки не знайдено – лише пропозиції та концепти.

Коли я побачив це, я був абсолютно не здивований. Такі випадки стаються один або два рази на рік протягом багатьох років і це дійсно є проблемою,

– каже вчений.

Астрофізик пояснює, що це вада лише старих радянських ракет часів Холодної війни. Нові ж конструкції космічних апаратів розробляються так, щоб уникати таких наслідків. Однак навіть попри те, що старі конструкції більше не відправляють у космос, уже наявна "популяція цих реліктових двигунів" буде продовжувати генерувати більше сміття і створювати додаткові ризики для супутників, що, своєю чергою, може призвести до ще більшої кількості сміття.