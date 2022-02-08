Повідомляється, що Космічні сили США уклали дев'ятимісячний контракт з компанією SciTec. Договір передбачає розробку SciTec програмного забезпечення, яке буде обробляти дані, що надходять із супутників SBIRS.

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Детальніше про договір

Супутники SBIRS (Space Based Infrared System) – це система космічних апаратів, що перебувають на витягнутих високоеліптичних орбітах. Супутники ведуть спостереження за поверхнею землі в інфрачервоному діапазоні та призначені для фіксації факту запуску ракет, визначення класифікації та локалізації місця старту.

SciTec – це невелика компанія із Принстона. Підписавши дев'ятимісячний контракт, вартістю 5 мільйонів доларів, компанія зобов'язується розробити програму, яка буде здатною обробляти та аналізувати дані, які надсилають супутники SBIRS. Ця програма буде розміщена на платформі з відкритою архітектурою FORGE (Future Operationly Resilient Ground Evolution).

Слід зазначити, що окрім SciTec, контракт на розробку програмного забезпечення, що допоможе аналізувати дані із супутників SBIRS, отримали ще дві компанії.