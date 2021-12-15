Космічні сили США перевіряють готовність протистояти атакам на супутники

Сполучені Штати проводять перевірку готовності своїх супутників до потенційних загроз з боку Китаю та Росії. Остання кілька тижнів тому успішно випробувала протисупутникову зброю, знищивши старий супутник зв'язку часів СРСР та поставивши під загрозу безпеку МКС на орбіті.

Як США перевіряє готовність до захисту від загроз у космосі

За допомогою симуляцій та комп'ютерного моделювання відповідні відомства оцінюють можливість захисту об'єктів США у космосі. Тестування включають відпрацювання варіантів з потенційним знищенням американських супутників спостереження за ракетами, спроби глушіння та інші можливі прийоми радіоелектронної боротьби. Реальні супутники у навчаннях участі не беруть.

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Під час візиту на базу космічних сил у Колорадо заступник міністра оборони Кетлін Хікс спостерігала за навчаннями Space Flag, які проводять американські військові. Це були вже тринадцяті навчання подібного типу і треті – із залученням традиційних союзників на кшталт Великобританії, Канади та Австралії.

Чому США переймається безпекою своїх об'єктів у космосі

Після того, як Росія випробувала протисупутникову ракету, представники американських військових акцентують на тому, що зросла необхідність у забезпеченні стійкості американських супутників до атак та використання навчань на кшталт Space Flag для тренувань.

Супутники відіграють життєво важливу роль для американських військових комунікацій, глобального позиціонування та систем таймінгу, необхідних у разі війни. У ході десятиденних навчань військові спробують змоделювати використання найбільш передових технологій, доступних США у космосі. Для більшої достовірності у моделюванні бере участь група, що імітує напад "агресорів", з космічними можливостями лише на рівні тих, що доступні країнам на кшталт Китаю чи Росії.