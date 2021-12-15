Як США перевіряє готовність до захисту від загроз у космосі

За допомогою симуляцій та комп'ютерного моделювання відповідні відомства оцінюють можливість захисту об'єктів США у космосі. Тестування включають відпрацювання варіантів з потенційним знищенням американських супутників спостереження за ракетами, спроби глушіння та інші можливі прийоми радіоелектронної боротьби. Реальні супутники у навчаннях участі не беруть.

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Під час візиту на базу космічних сил у Колорадо заступник міністра оборони Кетлін Хікс спостерігала за навчаннями Space Flag, які проводять американські військові. Це були вже тринадцяті навчання подібного типу і треті – із залученням традиційних союзників на кшталт Великобританії, Канади та Австралії.

Чому США переймається безпекою своїх об'єктів у космосі

Після того, як Росія випробувала протисупутникову ракету, представники американських військових акцентують на тому, що зросла необхідність у забезпеченні стійкості американських супутників до атак та використання навчань на кшталт Space Flag для тренувань.

Супутники відіграють життєво важливу роль для американських військових комунікацій, глобального позиціонування та систем таймінгу, необхідних у разі війни. У ході десятиденних навчань військові спробують змоделювати використання найбільш передових технологій, доступних США у космосі. Для більшої достовірності у моделюванні бере участь група, що імітує напад "агресорів", з космічними можливостями лише на рівні тих, що доступні країнам на кшталт Китаю чи Росії.