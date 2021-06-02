Лабораторія реактивного руху або просто JPL (Jet Propulsion Laboratory) підійшла до питання з неймовірною творчістю. Творча група візуальних стратегів JPL, яка складається з 9 дизайнерів, художників та ілюстраторів створила неймовірну серію плакатів під назвою "Бачення майбутнього". У цьому їм допомогли інженери, вчені та інші спеціалісти Лабораторії.

Уява – наше вікно в майбутнє. У NASA/JPL ми прагнемо бути сміливими у просуванні вперед, щоб одного разу, за допомогою нових поколінь новаторів та дослідників, ці бачення майбутнього могли стати реальністю. Споглядаючи ці зображення цікавих місць для подорожей, пам'ятайте, що ви можете стати архітектором майбутнього.

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Фантастичні постери від Лабораторії реактивного руху NASA



Місія Voyager / Фото JPL/NASA

Постер, який присвячений неймовірному польоту зондів-близнюків – Voyager 1 та Voyager 2.

Ці дві автоматичні міжпланетні станції використали збіг у позиції планет, яка буває один раз на 175 років. Це дозволило розігнатися, використавши гравітацію планет-гігантів, що взяти курс на далекий кордон Сонячної системи.

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Постер "Марс" / Фото JPL/NASA

На цьому плакаті зображені великі мрії багатьох людей про далеку Червону планету.

Дослідження планети, політ людини, перший крок, база на поверхні, регулярне поселення, тераформування та, нарешті, перші земні рослини у червоному марсіанському ґрунті. Постер закликає мріяти та знати, що ці мрії реальні.

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Постер "Земля" / Фото JPL/NASA

Відправляючись підкорювати далекі зорі або колонізувати Марс не забувайте, що ліпшого місця у всьому Всесвіті, ніж наша Земля – не існує.

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Постер "Венера" / Фото JPL/NASA

Назвавши планету на честь прекрасної богині кохання, весни та садів люди навіть не здогадувалися, наскільки не личить Венері її назва.

Температура сягає 500 градусів за Цельсієм, жахливий атмосферний тиск та непривітна атмосфера з вуглекислого газу, азоту, сірчаної кислоти та інших сполук. Все це робить Венеру малопридатною до заселення.

Та все ж цілі покоління фантастів мріяли про величезні повітряні міста-дирижаблі над хмарами з сульфатної кислоти. Хтозна, може ця мрія скоро стане реальністю.

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Постер "Церера" / Фото JPL/NASA

Лід та камінь – ось і вся Церера. Якби Білі Ходоки існували, то вони б були не проти тут оселитися.

Ця карликова планета – найбільше космічне тіло між орбітами Марса та Юпітера. Жити ми там навряд чи будемо, та існують навіть такі утопічні проєкти.

Читайте про Цереру більше Альтернатива Марсу: астрофізик пропонує колонізувати Цереру



Постер "Юпітер" / Фото JPL/NASA

Юпітер – найбільша планета у Сонячній системі. Його іноді називають "зоря, яка не загорілася". І хоче це не так, і до зорі Юпітеру дуже далеко, та це не робить його менш божественним.

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Супутник Юпітера Європа – головний кандидат у Сонячній системі, де може існувати життя. Підводні вулкани льодяного супутника цілком можуть розпалити жар у серцях місцевих інопланетян. А в океані рідкої солоної води дуже зручно плавати.

Шукайте життя на Європі разом з NASA Імовірність позаземного життя на супутнику Юпітера ще більше зросла



Постер "Енцелад" / Фото JPL/NASA

Льодяний супутник Сатурна. З-під поверхні Енцеладу вириваються гігантські струмені води, що свідчить про наявність підповерхневого океану. Ймовірно, на дні цього океану є вулкани, які можуть розігрівати воду. Це збільшує можливість знайти життя на Енцеладі.

Читайте більше про Енцелад На супутнику Сатурна виявили органіку: що це означає



Плакат "Титан" / Фото JPL/NASA

Один з найбільших супутників у Сонячній системі, більший за планету Меркурій, єдиний супутник із щільною атмосферою та єдине тіло, окрім Землі, на поверхні якого є рідина – це все про Титан, супутник Сатурна.

Танос цілком міг би тут жити.

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Ці та багато інших постерів ви можете завантажити за посиланням.