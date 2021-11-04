Космічне тако: астронавти МКС приготували вирощений на орбіті перець чилі

Астронавти на Міжнародної космічної станції зібрали перший врожай перцю чилі, який вони задля експерименту виростили на борту. З нього приготували тако.

Про те, що на МКС вирощують перець, ми писали на початку жовтня. Насіння доставили на станцію у червні в рамках експерименту з вивчення того, які продукти можна вирощувати в космосі. Експеримент повинен допомогти встановити можливі джерела їжі для тривалих місій, потенційно на Марс.

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Астронавти діляться враженнями

Астронавтка НАСА Меґан Макартур написала у твітері в п'ятницю, що екіпаж спробував перець і що вона використовувала його в тако разом з яловичиною й овочами.

Вона назвала страву "найкращим космічним тако на сьогодні".

П'ятничний Бенкет! Після збору врожаю ми спробували червоне і зелене чилі. Потім ми заповнили анкети (повинні бути дані!). Нарешті я приготувала свої кращі космічні тако: яловичина фахіта, регідратовані помідори й артишоки, а також ЧИЛІ!

Тепер частину перцю повинні доставити на Землю, щоб детально вивчити вплив космосу на плоди. Вирощування їжі в космосі має логістичні переваги у порівнянні з доставленням упакованих з Землі. Крім того, вважається, що догляд за космічними культурами може мати психологічні переваги для екіпажу. Адже позаземні подорожі можуть тримати місяцями, а то й роками, і в умовах обмежених можливостей це заняття не лише стане способом зайняти свій час, а й допоможе підтримувати запаси продовольства на борту.