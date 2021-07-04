Скільки космічного сміття перебуває на навколоземній орбіті

Не дивлячись на те, що масштаби космосу в околицях Землі гігантські, людство встигло достатньо сильно насмітити там. Безліч супутників та уламків від них літають довкола Землі, загрожуючи космічним апаратам. Скільки сміття є в космосі?

Через високі швидкості, з якими об'єкти рухаються по орбіті навколо Землі, навіть маленькі шматочки космічного сміття можуть завдати значної шкоди. Ілюмінатори на космічному шаттлі часто доводилося міняти через пошкодження від зіткнень з такими уламками, що мали розмір до 1 міліметра. Щоб зменшити шкоду від таких зіткнень космічні човники літали навколо Землі хвостом вперед.

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Об'єкти на різних орбітах: червоні – супутники, які не працюють; зелені – робочі космічні апарати / Скриншот із сайту Apps.agi

Скільки сміття перебуває на орбітах довкола Землі

Мережа космічного спостереження США відстежує понад 14 тисяч одиниць космічного сміття розміром понад 10 сантиметрів. До таких об'єктів можна віднести:

Супутники: робочі та неробочі.

Ступені ракет-носіїв на різних орбітах.

Розгінні блоки ракет носіїв, які фактично є верхніми ступенями ракет.

Різноманітні уламки, які могли утворитися від зіткнень об'єктів або вибуху ступенів, якщо у них залишалося паливо.

Спеціалісти вагаються сказати, скільки на орбітах є уламків меншого розміру. Однозначно можна сказати, що їх декілька мільйонів.

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Звідки беруться мільйони уламків

Уламки утворюються внаслідок зіткнень об'єктів один з одним або через зіткнення з метеоритами.

Близько половини всього космічного сміття на висоті до 1 тисячі кілометрів утворилося завдяки двом подіям:

Через зіткнення двох супутників 10 лютого 2009 року: неробочого російського військового супутника "Космос-2251" та американського "Iridium 33". Через знищення Китаєм власного супутника FengYun-1C у 2007 році в ході тестування протисупутникової ракети.

Чим це загрожує людству

Під час зіткнення двох уламків їх утворюється ще більше. Окрім того, вони стають меншими, що значно ускладнює їх відстежування. Через "ефект доміно" кількість таких маленьких частинок сміття буде постійно зростати.

Теоретично, може виникнути така ситуація, що ми не зможемо запускати космічні апарати через те, що навколоземна орбіта буде переповнена сміттям, яке буде знищувати наші апарати. Такий сценарій розвитку подій називається "Синдром Кесслера".

Оскільки велика кількість сучасних технологій пов'язана із космічною галуззю, то це значно ускладнить людству життя.