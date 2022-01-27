Космічне розширення: Джефф Безос придбав компанію, яка займається розробкою роботизованих систем

Космічна галузь "породила" чимало різноманітних компаній, які спеціалізуються в різних напрямках. Наприклад, поки одні складають супутник до купи, інші – виготовляють компоненти для цього супутника.

Компанія Honeybee Robotics працює на благо космічної галузі з 1983 року. З того часу вона виконала тисячі контрактів й розробила та побудувала сотні різних приладів для різних місій. Нещодавно стало відомо, що Honeybee Robotics придбала космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

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Компанія Honeybee Robotics займається розробкою обладнання для багатьох космічних місій / Фото Honeybee Robotics

Blue Origin та Honeybee Robotics

Компанія Honeybee Robotics має надзвичайно багатий досвід роботи з космічними проєктами. А тому може забезпечити замовнику широкий спектр послуг. У Honeybee Robotics можуть зробити для вас:

Роботизовані руки.

Деталі для рухомих роботизованих механізмів.

Бурильні установки.

Засоби для забору зразків інопланетного ґрунту.

Інтелектуальні елементи управління системами.

Засоби добування корисних копали у космосі (хоча це ще й не реалізовано).

Системи відстежування супутників та багато чого іншого.

Як бачимо, Honeybee Robotics має що запропонувати замовнику. У 2017 році компанію придбала Ensign-Bickford Industries, що, як написано на сайті Honeybee Robotics, "надало нам (H. Robotics, – 24 канал) додаткові ресурси для розширення наших можливостей у галузі розробки та виробництва". Що ж, тепер E. B. Industries вирішила продати H. Robotics компанії Джеффа Безоса – Blue Origin.

Про угоду повідомили 25 січня 2022 року. Усі формальності мають бути завершені до середини лютого 2022 року. Умови не розголошуються.

У Honeybee Robotics говорять, що очікують від приєднання до Blue Origin лише найкраще. Зокрема, це співпраця та нові контракти у царині космічних перевезень та космічної мобільності. У Blue Origin наголосили, що не будуть вносити якісь критичні зміни в H. Robotics, а залишать її окремою компанією зі своєю структурою та роботою. Та очевидно, що тепер організація буде допомагати компанії Джеффа Безоса у її запланованих космічних дослідження, космічній експансії та у контрактах, що отримала чи отримає Blue Origin.