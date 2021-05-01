Неймовірна краса: фото туманності "Намисто" діаметром два світлових роки

Сайт космічної обсерваторії Hubble Space Telescope опублікував "Зображення тижня". На фото показано вражаючу туманність "Намисто" (Necklace Nebula), яка розташовується на відстані приблизно 15 000 світлових років від нас.

Зафіксована на фото космічна структура також відома під позначенням PN G054.2-03.4. Вона перебуває в невеликому тьмяному сузір'ї Стріли.

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Що цікавого відомо про туманність "Намисто"

Об'єкт був виявлений порівняно недавно – в 2005 році, в ході огляду IPHAS.

Туманність утворена подвійною зоряною системою. Приблизно 10 тисяч років тому одне з цих світил розширилося до таких розмірів, що поглинуло компаньйона. Менша зірка при цьому продовжила обертатися по орбіті всередині світила, збільшуючи швидкість обертання зірки-гіганта.

У таких умовах газова оболонка величезного світила розширюється у космос. Діаметр туманності складає приблизно два світлових роки.



Туманність "Намисто" (Necklace Nebula) / Фото ESA/NASA Hubble

Представлене зображення є композитним: воно складено на основі декількох знімків, переданих на Землю з борту Hubble.

Інші красиві фото зроблені телескопом Hubble

Фото у повній роздільній здатності можна переглянути зана сайті ESA/NASA Hubble. Зйомка здійснювалася за допомогою інструменту– найбільш технологічно досконалого приладу космічної обсерваторії.

За більш ніж 30 років досліджень космічний телескоп Hubble зробив неймовірну кількість яскравих фото найрізноманітніших куточків всесвіту. Серед них туманності, галактики та інші цікаві об'єкти.