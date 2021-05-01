Зафіксована на фото космічна структура також відома під позначенням PN G054.2-03.4. Вона перебуває в невеликому тьмяному сузір'ї Стріли.

Цікаво Вражаюче фото спіральної галактики з перемичкою – Hubble

Що цікавого відомо про туманність "Намисто"

Об'єкт був виявлений порівняно недавно – в 2005 році, в ході огляду IPHAS.

Туманність утворена подвійною зоряною системою. Приблизно 10 тисяч років тому одне з цих світил розширилося до таких розмірів, що поглинуло компаньйона. Менша зірка при цьому продовжила обертатися по орбіті всередині світила, збільшуючи швидкість обертання зірки-гіганта.

У таких умовах газова оболонка величезного світила розширюється у космос. Діаметр туманності складає приблизно два світлових роки.



Туманність "Намисто" (Necklace Nebula) / Фото ESA/NASA Hubble

Представлене зображення є композитним: воно складено на основі декількох знімків, переданих на Землю з борту Hubble.

Увага. Фото у повній роздільній здатності можна переглянути за цим посиланням на сайті ESA/NASA Hubble. Зйомка здійснювалася за допомогою інструменту Wide Field Camera 3 – найбільш технологічно досконалого приладу космічної обсерваторії.

Інші красиві фото зроблені телескопом Hubble

За більш ніж 30 років досліджень космічний телескоп Hubble зробив неймовірну кількість яскравих фото найрізноманітніших куточків всесвіту. Серед них туманності, галактики та інші цікаві об'єкти.