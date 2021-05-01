Зафіксована на фото космічна структура також відома під позначенням PN G054.2-03.4. Вона перебуває в невеликому тьмяному сузір'ї Стріли.
Цікаво Вражаюче фото спіральної галактики з перемичкою – Hubble
Що цікавого відомо про туманність "Намисто"
Об'єкт був виявлений порівняно недавно – в 2005 році, в ході огляду IPHAS.
Туманність утворена подвійною зоряною системою. Приблизно 10 тисяч років тому одне з цих світил розширилося до таких розмірів, що поглинуло компаньйона. Менша зірка при цьому продовжила обертатися по орбіті всередині світила, збільшуючи швидкість обертання зірки-гіганта.
У таких умовах газова оболонка величезного світила розширюється у космос. Діаметр туманності складає приблизно два світлових роки.
Туманність "Намисто" (Necklace Nebula) / Фото ESA/NASA Hubble
Представлене зображення є композитним: воно складено на основі декількох знімків, переданих на Землю з борту Hubble.
Інші красиві фото зроблені телескопом Hubble
За більш ніж 30 років досліджень космічний телескоп Hubble зробив неймовірну кількість яскравих фото найрізноманітніших куточків всесвіту. Серед них туманності, галактики та інші цікаві об'єкти.
- не пропустіть приголомшливе фото однієї з найпотужніших зірок у нашій галактиці;
- тут можна переглянути вражаюче фото самого серця нашої галактики;
- а тут поглянути на красиве зоряне скупчення;
- не пропустіть також фото галактики у сузір'ї Пегас.