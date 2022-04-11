Космічне фото дня: вражаюча галактика M91 в об'єктиві телескопа "Габбл"

У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа "Габбл" опубліковано чудовий знімок об'єкта під назвою M91 або Messier 91.

На фото представлена спіральна галактика, що розташована на відстані приблизно 55 мільйонів світлових років від нас. Вона розташована у сузір'ї північної півкулі під назвою "Волосся Вероніки" (Coma Berenices).

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Що відомо про галактику M 91

Messier 91 належить до типу спіральних галактик з перемичкою. У таких об'єктів спіральні гілки починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони виходять безпосередньо з ядра.

Наша галактика Молочний шлях також належить до спіральних галактик з перемичкою.

Ще ж і надто, структура на фото належить до галактик з довгими прямими ізольованими відрізками спіральних рукавів.



На фото галактика Messaer 91 / Фото ESA/NASA/HUBBLE SPACE TELESCOPE

Як і наша рідна галактика, M91 містить у центрі супермасивну чорну діру. Дослідження у 2009 році за допомогою архівних даних виявило, що центральна чорна діра галактики M 91 важить десь від 9,6 до 38 мільйонів мас Сонця.

Як отримали фото

Зображення отримано за допомогою інструмента Wide Field Camera 3 на борту телескопа "Габбл". Ця камера дає змогу захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.