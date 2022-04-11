На фото представлена спіральна галактика, що розташована на відстані приблизно 55 мільйонів світлових років від нас. Вона розташована у сузір'ї північної півкулі під назвою "Волосся Вероніки" (Coma Berenices).

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Що відомо про галактику M 91

Messier 91 належить до типу спіральних галактик з перемичкою. У таких об'єктів спіральні гілки починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони виходять безпосередньо з ядра.

Цікавий факт! Наша галактика Молочний шлях також належить до спіральних галактик з перемичкою.

Ще ж і надто, структура на фото належить до галактик з довгими прямими ізольованими відрізками спіральних рукавів.



На фото галактика Messaer 91 / Фото ESA/NASA/HUBBLE SPACE TELESCOPE

Як і наша рідна галактика, M91 містить у центрі супермасивну чорну діру. Дослідження у 2009 році за допомогою архівних даних виявило, що центральна чорна діра галактики M 91 важить десь від 9,6 до 38 мільйонів мас Сонця.

Як отримали фото

Зображення отримано за допомогою інструмента Wide Field Camera 3 на борту телескопа "Габбл". Ця камера дає змогу захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.