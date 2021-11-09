Космічне фото дня: спіральна галактика з перемичкою в сузір'ї Діви

Сайт Європейського космічного агентства (ESA) опублікував "Зображення тижня". Цього разу показали чудовий знімок об'єкта під назвою Mrk 1337 – це спіральна галактика з перемичкою розташована у сузір'ї Діви.

Зображена на фото спіральна галактика з перемичкою розташована на відстані близько 120 мільйонів світлових років від нас. У об'єктів на зразок Mrk 1337 спіральні гілки починаються на кінцях перемички, тоді як у звичайних галактиках спіральних вони виходять безпосередньо з ядра.

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Цікаві факти про фото Mrk 1337

За оцінками приблизно дві третини спіральних галактик мають перемичку. До речі, до такого типу відноситься і наша галактика

При зніманні Mrk 1337 застосовувався пристрій Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту "Габбла". Дана камера дозволяє захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектру.



Галактика Mrk 1337 / Фото ESA

Зазначається, що зображення отримано в рамках роботи, присвяченої прискореному розширенню Всесвіту. Її автором є Адам Рісс, американський астрофізик, лауреат нобелівської премії з фізики 2011 року.