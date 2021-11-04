До складу N44 входить так звана масивна бульбашка, яку чудово видно на фотографії. Ця "дірка" розкинулася на 250 світлових років. У напрямку п'яти годин від її центру розташовується яскраво-блакитна зона – область найактивнішого зореутворення туманності.

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Чим цікава масивна бульбашка N44

Структура N44 розташована у Великій Магеллановій Хмарі – карликовій галактиці, яка є супутником нашої галактики – Молочного шляху. Туманність розташована на відстані близько 170 000 світлових років від нас і має в поперечнику близько 1000 світлових років.



Масивна бульбашка у Великій Магеллановій Хмарі / Фото Hubble

Зазначається, що процес утворення масивної бульбашки поки залишається загадкою. До його формування міг привести інтенсивний зоряний вітер або ж причиною стала оболонка наднової зорі, яка розширюється.