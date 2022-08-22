Енергія майбутнього: Європа працює над проєктом космічної сонячної електростанції Solaris

Європейське космічне агентство (ESA) взялося за проєкт космічної сонячної електростанції та вже подало запит на його фінансове обґрунтування. Solaris (так називатиметься станція) передаватиме на Землю енергію за допомогою лазерів та високочастотного радіовипромінювання.

Європа продовжує рухатися в напрямку розвитку "зелених" технології та шукає джерела енергії майбутнього. Одним з таких повинна стати космічна сонячна електростанція Solaris. Наразі Європа лише робить перші кроки на шляху до будівництва такої станції на орбіті Землі – фінансове обґрунтування проєкту має бути готовим до 2025 року.

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Деталі проєкту космічної сонячної електростанції

З очевидних причин наразі інформації про проєкт не багато. Прагнення Європи до енергетичної незалежності є зрозумілим і космічна електростанція має стати важливим елементом системи енергопостачання майбутнього. Крім того, проєкт чудово вписується в плани Євросоюзу мінімізувати шкідливі викиди та негативний вплив на екологію.

Зараз Європейське космічне агентство шукатиме фінансування для техніко-економічного обґрунтування космічної сонячної електростанції, що є фінальним сигналом підтримки концепції, хоч вона досі має низку фінансових та технічних проблем.

Генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер написав у своєму твітері 16 серпня, що на зустрічі міністрів у листопаді цього року він попросить країни-члени профінансувати підготовчу програму для космічної сонячної енергії (SBSP) під назвою Solaris.

У нас уже є основні будівельні блоки, але дозвольте мені бути чітким: щоб проєкт був успішним, все ще потрібні значні технологічні розробки та фінансування,

– зазначив Ашбахер.

Створенню станції передуватимуть трирічні дослідження для вирішення технічних проблем, пов’язаних з проєктом Solaris. Загалом концепція передбачає, що сонячна енергія перетворюється на електрику, а потім передається на Землю для наземного використання. У дослідженні будуть розглянуті потенційні комерційні можливості для розробки проєкту і розглянуті політичні питання.

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Варто зазначити, що поштовхом до серйозної роботи над проєктом та запитом на обґрунтування фінансування Solaris стали звіти двох незалежних досліджень проведених консалтинговими фірмами Frazer-Nash у Великобританії та Roland Berger у Німеччині. Обидва дійшли висновку, що Solaris має потенціал для задоволення європейських енергетичних потреб, одночасно підтримуючи мету "чистого нуля" викидів до 2050 року, встановлену Європейською Комісією.

Детальніше про дослідження

Дослідження Фрейзера-Неша підрахувало, що чиста теперішня вартість європейської системи SBSP з 2022 по 2070 рік становитиме від 149 до 262 мільярдів євро. Проєкт передбачає 54 супутники гігаватного класу на орбіті Землі.

Дослідження Roland Berger прийшло до висновку, що створення одного супутника SBSP, заснованого на існуючій конструкції, може коштувати лише 8,1 мільярда євро та 7,5 мільярда євро для експлуатації протягом 30 років, припускаючи "суттєвий прогрес" у ключових технологіях. У найгіршому сценарії без цих досягнень той самий проєкт коштував би 33,4 мільярда євро на будівництво та 31,1 мільярда євро на експлуатацію. Попри невизначеність, було зроблено висновок, що SBSP "має великий потенціал, щоб стати конкурентоспроможною технологією відновлюваних джерел".

Інші аналогічні проєкти

Європа не перша, хто взявся за створення космічної сонячної електростанції. Інтерес до розробки космічної сонячної енергії зростає у всьому світі і лідери космічної галузі давно працюють над технологіями для створення ефективних станції передачі енергії з космосу на Землю.

У червні Китайська академія космічних технологій оголосила, що в 2028 році на низькій навколоземній орбіті випробує бездротову передачу електроенергії, важливу технологію для SBSP, а в 2030 році – експериментальний супутник мегаватного класу на геостаціонарній орбіті. Ці випробування є частиною довгострокових зусиль, які можуть призвести до того, що супутники вироблятимуть два гігавати електроенергії в ГЕО у 2050 році.

Управління технологій, політики та стратегії NASA оголосило на Міжнародній конференції з розробки космічного простору (ISDC) у травні, що воно проводить короткострокове дослідження SBSP, оновлюючи існуючі концепції, щоб відобразити прогрес у технології та скорочення витрат на запуск. Агентство очікує, що дослідження буде завершено вчасно для презентації на Міжнародному астронавтичному конгресі в Парижі у вересні.

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Прихильники SBSP заявили, що потенціал для значного скорочення витрат на запуск завдяки таким системам, як Starship SpaceX, а також зростаючий попит на чисті джерела енергії для досягнення цілей щодо нульового виведення енергії стимулюють відновлення інтересу урядів до SBSP. Однак навіть ці прихильники визнають, що SBSP стикається з серйозними перешкодами, від економіки таких систем до розробки ключових технологій, необхідних для складання та експлуатації масивних супутників, а також політичних наслідків, пов’язаних з випромінюванням енергії з космосу.