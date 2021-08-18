"Космічна шпора": вчені відкрили таємничу структуру неподалік Сонячної системи

Наша Галактика, Молочний Шлях, переповнена дивними структурами та об'єктами. Чорні діри, надмасивні чорні діри, потоки зірок, планети-сироти, нейтронні зорі, темні туманності та інші об'єкти. Нещодавно до переліку додалася нова аномалія – велетенська космічна "шпора".

Галактика Молочний Шлях – це спіральна галактика. Її особливістю є те, що вона має спіральні рукави, які обертаються в одній площині. Наприклад, Сонячна система розташована в рукаві Оріона. На великих масштабах швидкість руху зірок та інших об'єктів всередині рукавів майже однакова. Напрямок руху також. Та останні дослідження показали, що не все так "гладко" у цих спіральних рукавах, адже була виявлена структура, яка має великий кут нахилу відносно рукава, в якому розташована.

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Розташування Сонячної системи в Молочному Шляху / Фото Wikipedia

Що саме виявили астрономи

Міжнародна наукова команда використала дані, які зібрали два космічні телескопи

Космічний телескоп NASA Spitzer. Він спостерігав об'єкти в інфрачервоному спектрі, тому міг "заглянути" далі, ніж звичайні оптичні телескопи. У 2020 році апарат припинив функціонувати, та досі з його допомогою роблять відкриття.

Космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia, який використовує оптичний діапазон. Апарат формує просторову мапу Галактики та визначає відстані до об'єктів.

Об'єднавши дані з двох телескопів, науковці виявили цю дивну структуру – "шпору", яка стирчить з рукава Стрільця.

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Розташування та орієнтація структури-"шпори" / Фото Phys.org

Детальніше про космошпору

"Шпора" розташована у рукаві Стрільця та відхилена від нього приблизно на 56 градусів.

Виявлена структура складається з молодих зірок, газу та пилу, які рухають приблизно з однаковою швидкістю у просторі. Напрямок руху, звісно, теж однаковий. Протяжність ниткоподібного утворення сягає 3 тисяч світлових років.

Протяжна структура містить в собі кілька відомих об'єктів, які можна спостерігати у телескоп:

М8 – туманність "Лагуна". Це міжзоряна хмара з газу, пилу та молодих зірок, де вони утворюються.

М16 – туманність "Орла". Складається з газу, пилу та розсіяного зоряного скупчення. М16 містить в собі такі відомі об'єкти як "Стовпи творіння" та "Фея".

М17 – туманність "Омега". Це зоряне скупчення, яке розташоване серед міжзоряного газу та пилу.

М20 – "Потрійна" туманність. Це одна з активних областей зореутворення у сузір'ї Стрільця.

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Чи знали астрономи раніше про подібні зоряні утворення?

Так, знали. Та до цього часу подібні "шпори" спостерігалися лише в інших галактиках.

Річ у тому, що інші галактики ми можемо бачити повністю. А Молочний Шлях ми не можемо побачити зі сторони, адже перебуваємо в ній.

Тут можна провести аналогію з лісом: якщо ви перебуваєте в лісі, то не можете оцінити його розміри та побачити його форму. Якщо ж поглянути на ліс, наприклад, з висоти одного кілометра, то вже буде помітно масштаб, галявини та інше.