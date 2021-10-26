Космічна пригода Opportunity: історію відважного ровера NASA розкажуть у комп'ютерній грі

20:04

Видавець Shiro Unlimited та французька студія Dimanche Corp представили дебютний трейлер своєї марсохідної пригоди Opportunity. Гра розповість історію відважного однойменного ровера NASA, відправленого на Марс з метою пошуку слідів води чи життя. Місія була розрахована на 90 днів, але розтягнулася на 15 років.