Космічна пригода Opportunity: історію відважного ровера NASA розкажуть у комп'ютерній грі
Джерело:24 канал
Видавець Shiro Unlimited та французька студія Dimanche Corp представили дебютний трейлер своєї марсохідної пригоди Opportunity. Гра розповість історію відважного однойменного ровера NASA, відправленого на Марс з метою пошуку слідів води чи життя. Місія була розрахована на 90 днів, але розтягнулася на 15 років.
Що запропонують ґеймерам у грі Opportunity
Гравцям у ролі Opportunity належить пережити небезпеки, що підстерігають на поверхні Червоної планети, і нарешті виконати поставлене завдання, водночас насолоджуючись "красою й самотністю" навколишнього простору.
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Розробники Opportunity обіцяють "різноманітність унікальних та яскравих низькополігональних тривимірних пейзажів", прокачування ровера за допомогою нових модулів та "повністю оригінальний" акустичний саундтрек.
Трейлер Opportunity: дивіться відео
Коли гра вийде
Точної дати виходу Opportunity поки немає, зате є орієнтовні терміни релізу – 2022 рік. Серед цільових платформ на цьому етапі значиться лише Steam, де гру вже можна додати до свого списку бажаного.