Що запропонують ґеймерам у грі Opportunity

Гравцям у ролі Opportunity належить пережити небезпеки, що підстерігають на поверхні Червоної планети, і нарешті виконати поставлене завдання, водночас насолоджуючись "красою й самотністю" навколишнього простору.

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Розробники Opportunity обіцяють "різноманітність унікальних та яскравих низькополігональних тривимірних пейзажів", прокачування ровера за допомогою нових модулів та "повністю оригінальний" акустичний саундтрек.

Трейлер Opportunity: дивіться відео

Коли гра вийде

Точної дати виходу Opportunity поки немає, зате є орієнтовні терміни релізу – 2022 рік. Серед цільових платформ на цьому етапі значиться лише Steam, де гру вже можна додати до свого списку бажаного.