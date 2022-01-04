Космічна обсерваторія TESS веде пошук екзопланет, "скануючи" небесну сферу. Та, як бачимо, в її поле зору потрапляють не лише планети біля "чужих Сонць", а й інші загадкові об'єкти. Наприклад, телескоп зафіксував зорю, яскравість якої знизилася на 25% всього лише за кілька годин. Але як таке можливо?

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Об'єкт TIC 400799224, сфотографований обсерваторією TESS / Фото Phys

Загадкова зоря та різкі зміни яскравості

На об'єкт TIC 400799224 астрономи звернули увагу, помітивши різке падіння його яскравості, яке сягнуло позначки 25%. Увесь "процес" був надзвичайно швидкоплинним. Після цього науковці зафіксували наступні стрибки у видимій світності зірки. Почалися дослідження з використанням доступних ресурсів та попередніх даних з інших телескопів.

Об'єднавши усю інформацію, вчені припустили, що ми "маємо справу" з подвійно зоряною системою, де обидва компоненти віддалені один від одного приблизно на 300 астрономічних одиниць, що рівняється приблизно 44 мільярдам 879 мільйонам кілометрів. Але є проблема – періодичність зміни яскравості TIC 400799224 становить всього лише 19,77 дня, а період обертання двох зірок точно більша (враховуючи відстань). Тому зміни у світності пов'язані точно не із взаємним затемнюванням двох зірок системи (як у подвійних затемнюваних).

Уся справа, як вважають науковці, у космічному пилу. Ймовірно, навколо однієї із зірок подвійної системи TIC 400799224 існував чи існує планетоїд, який або уже розпався на уламки та хмару пилу, чи перебуває у процесі руйнування. Саме він, ймовірно, є причиною змін у яскравості з періодичністю 19,77 дня, що відповідає його орбітальному періоду.

Вчені поки не знають, яка саме із двох зірок затемнюється, адже обидва компоненти мають однакову світимість. Теорію з хмарою пилу також підтверджують спостереження, адже кожне затемнення по різному змінює яскравість зорі. Це може свідчити про динамічні зміни у хмарі, на яку впливає, наприклад, сонячний вітер.