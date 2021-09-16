Вловити невловиме: як вчені виявляють гравітаційні хвилі
Джерело:NASA
Гравітаційні хвилі – це збурення матерії простору-часу, які викликані злиттям двох масивних об'єктів, наприклад, чорних дір або нейтронних зірок. Вони були передбачені загальною теорією відносності, але зафіксувати їх вийшло лише у 2015 році. Для виявлення гравітаційних хвиль використовуються спеціальні детектори. Тепер такі прилади мають запустити у космос.
Детектори гравітаційних хвиль LIGO, VIRGO та інші мають певні недоліки. Наприклад, вони велетенські та потребують багато матеріалів. Це ускладнює їх обслуговування. Також розташування на Землі може вносити певні збурення у показники детекторів. То чому б не відправити у космос апарати, які могли б виявляти гравітаційні хвилі з високою точністю? Саме в цьому й полягає мета проєкту Laser Interferometer Space Antenna (LISA).
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Рух трьох апаратів проєкту LISA орбітою: дивитись відео онлайн
Детальніше про космічний детектор гравітаційних хвиль
Сутність проєкту являє собою посилання у космос трьох апаратів. Вони будуть рухатися орбітою слідом за Землею.
- Кожен апарат буде обладнаний двома лазерами, перший прототип якого уже підготували спеціалісти NASA.
- Космічні зонди утворюватимуть постійний трикутник зі стабільною відстанню між апаратами 2,5 мільйони кілометрів.
- Відстань буде вимірюватися завдяки лазерам, які будуть направлені на два інші апарати. Промінь буде фіксуватися приймачем, що й забезпечить вимірювання відстані та її зміни.
- Технологія цих лазерів уже була відпрацьована у місії GRACE. Тоді два апарати змогли скласти повну гравітаційну мапу Землі.
- Лазер для проєкту LASA матиме потужність 2 вати та працюватиме у ближньому інфрачервоному діапазоні.
Гравітаційні хвилі, викликані збуренням гравітаційного поля внаслідок злиття надмасивних об'єктів у далекому космосі, будуть немов коливати апарати.
Такі коливання викличуть зміну взаємної відстані та орієнтації зондів, що й буде зафіксовано завдяки лазерним променям. Таким чином науковці зможуть зафіксувати сам факт виникнення гравітаційних хвиль, потужність процесу злиття та напрямок, звідки хвилі "прийшли".