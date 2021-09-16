Вловити невловиме: як вчені виявляють гравітаційні хвилі

Гравітаційні хвилі – це збурення матерії простору-часу, які викликані злиттям двох масивних об'єктів, наприклад, чорних дір або нейтронних зірок. Вони були передбачені загальною теорією відносності, але зафіксувати їх вийшло лише у 2015 році. Для виявлення гравітаційних хвиль використовуються спеціальні детектори. Тепер такі прилади мають запустити у космос.

Детектори гравітаційних хвиль LIGO, VIRGO та інші мають певні недоліки. Наприклад, вони велетенські та потребують багато матеріалів. Це ускладнює їх обслуговування. Також розташування на Землі може вносити певні збурення у показники детекторів. То чому б не відправити у космос апарати, які могли б виявляти гравітаційні хвилі з високою точністю? Саме в цьому й полягає мета проєкту Laser Interferometer Space Antenna (LISA).

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Рух трьох апаратів проєкту LISA орбітою: дивитись відео онлайн

Детальніше про космічний детектор гравітаційних хвиль

Сутність проєкту являє собою посилання у космос трьох апаратів. Вони будуть рухатися орбітою слідом за Землею.

Кожен апарат буде обладнаний двома лазерами, перший прототип якого уже підготували спеціалісти NASA.

Космічні зонди утворюватимуть постійний трикутник зі стабільною відстанню між апаратами 2,5 мільйони кілометрів.

Відстань буде вимірюватися завдяки лазерам, які будуть направлені на два інші апарати. Промінь буде фіксуватися приймачем, що й забезпечить вимірювання відстані та її зміни.

Технологія цих лазерів уже була відпрацьована у місії GRACE. Тоді два апарати змогли скласти повну гравітаційну мапу Землі.

Лазер для проєкту LASA матиме потужність 2 вати та працюватиме у ближньому інфрачервоному діапазоні.

Гравітаційні хвилі, викликані збуренням гравітаційного поля внаслідок злиття надмасивних об'єктів у далекому космосі, будуть немов коливати апарати.

Такі коливання викличуть зміну взаємної відстані та орієнтації зондів, що й буде зафіксовано завдяки лазерним променям. Таким чином науковці зможуть зафіксувати сам факт виникнення гравітаційних хвиль, потужність процесу злиття та напрямок, звідки хвилі "прийшли".