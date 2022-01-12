Космічна "корова" сяє у рентгенівському діапазоні

"Життєвий" шлях зорі часто закінчується грандіозним вибухом наднової. Тоді зоря, що колапсує перетворюється на один з найяскравіших об'єктів Всесвіту, а потім гасне. Нещодавно був виявлений новий тип.

Науковці зафіксували надзвичайно яскравий спалах наднової зірки, який отримав назву AT2020mrf. Він належить до нового типу наднових, який отримав назву Cow ("Корова"). Такі події напрочуд рідкісні, а AT2020mrf став п'ятим виявленим спалахом нового типу. Але чому "корови" такі яскраві?

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Дві фотографії з різницею у 6 місяців демонструють спалах наднової типу Cow / Фото Phys

Сяючі космічні "корови"

Яскравість наднових типу Cow приблизно у 10 разів більша за "класичні" вибухи наднових. Дуже сильно "корови" сяють у рентгенівському діапазоні. Й науковці поки не певні щодо природи таких об'єктів, проте всіма силами намагаються розв'язати цю загадку.

"Корови" отримали свою назву випадково. Перша така наднова була виявлена у 2018 році й комп'ютер випадковим чином згенерував її назву – AT2018cow. Перший виявлений об'єкт дав назву всьому нововідкритому типу – Cow (англійською – корова).

Цікаво, що нововідкритий об'єкт Cow AT2020mrf виділяється навіть серед своїх "однокласників". Річ у тому, що перед вибухом він випромінював у рентгенівському діапазоні у 200 разів потужніше за "звичайну" наднову типу Cow.

Існує теорія, що зоря скидає перед вибухом велику частку своєї маси. Ця матерія оточує майбутню наднову й зірка починає її немов підсвічувати та нагрівати, змушуючи випромінювати у різних діапазонах. Після вибуху ця матерія ще більше "фонить". Науковці припускають, що після того, як подія Сow відбулася, у центрі лишається компактний об'єкт – магнетар, який дуже швидко обертається, або ж чорна діра.