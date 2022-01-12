Науковці зафіксували надзвичайно яскравий спалах наднової зірки, який отримав назву AT2020mrf. Він належить до нового типу наднових, який отримав назву Cow ("Корова"). Такі події напрочуд рідкісні, а AT2020mrf став п'ятим виявленим спалахом нового типу. Але чому "корови" такі яскраві?

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Дві фотографії з різницею у 6 місяців демонструють спалах наднової типу Cow / Фото Phys

Сяючі космічні "корови"

Яскравість наднових типу Cow приблизно у 10 разів більша за "класичні" вибухи наднових. Дуже сильно "корови" сяють у рентгенівському діапазоні. Й науковці поки не певні щодо природи таких об'єктів, проте всіма силами намагаються розв'язати цю загадку.

Це цікаво! "Корови" отримали свою назву випадково. Перша така наднова була виявлена у 2018 році й комп'ютер випадковим чином згенерував її назву – AT2018cow. Перший виявлений об'єкт дав назву всьому нововідкритому типу – Cow (англійською – корова).

Цікаво, що нововідкритий об'єкт Cow AT2020mrf виділяється навіть серед своїх "однокласників". Річ у тому, що перед вибухом він випромінював у рентгенівському діапазоні у 200 разів потужніше за "звичайну" наднову типу Cow.

Існує теорія, що зоря скидає перед вибухом велику частку своєї маси. Ця матерія оточує майбутню наднову й зірка починає її немов підсвічувати та нагрівати, змушуючи випромінювати у різних діапазонах. Після вибуху ця матерія ще більше "фонить". Науковці припускають, що після того, як подія Сow відбулася, у центрі лишається компактний об'єкт – магнетар, який дуже швидко обертається, або ж чорна діра.