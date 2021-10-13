На ринку присутня низка стартапів, метою яких є очищення орбіти нашої планети від космічного сміття. Але для виконання таких робіт потрібно точно знати, де перебуває велика частина космічного сміття. Саме цю прогалину прагнуть заповнити Алекс Філдінґ та Стів Возняк в рамках діяльності своєї нової компанії Privateer.

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Космічне сміття – важлива проблема, що потребує вирішення

Молода компанія у вересні привернула до себе масу уваги після того, як Возняк опублікував у Twitter посилання на однохвилинне промо-відео та заявив, що Privateer зосередить свої зусилля на очищенні орбіти від сміття.

Однак робити вона це буде не безпосередньо, а скоріше допоможе в цьому іншим. Філдінґ пояснив, що Privateer розпочала роботу не з метою розчистити навколоземної орбіти у перший же день. Первинною метою стартапу є створення детальних карт космічного простору.

Цікаво, що це не перша співпраця Філдінґа та Возняка. На початку 2000-х вони створили компанію Wheels of Zeus, що виробляє обладнання для відстежування місцеположення фізичних об'єктів. Відтоді кількість космічного сміття істотно зросла, і він представляє реальну небезпеку.

У травні астронавти на борту МКС виявили отвір шириною п'ять міліметрів в маніпуляторі, прикріпленому до одного з модулів. МКС не виконувала маневру, щоб уникнути удару, що свідчить про те, що об'єкт, який пошкодив маніпулятор, був занадто малий для відстеження наявними засобами.

Як Privateer відстежуватиме космічне сміття

Privateer запустить свій перший супутник Pono-1 вже в наступному році, попередньо запуск запланований на 11 лютого. Крихітний апарат, розмір якого складе трохи більше, як 15 сантиметрів в діаметрі, буде оснащений 42 датчиками, 30 з яких будуть представлені неоптичними, а 12 – оптичними камерами.

Неоптичні датчики будуть мати точність до 4 мікрон. За словами Філдінґа, корпус супутника буде надрукований на 3D-принтері. Матеріалом для його виготовлення служитиме вуглецеве волокно. Заявлено, що жорсткість конструкції буде аналогічна виробам з титану.

Pono-1 буде використовувати спеціальні магнітні пристрої для управління орієнтацією у просторі. Супутник пропрацює лише чотири місяці, після чого буде спущений на Землю. У квітні на орбіту буде запущений Pono-2. Privateer вже вибрала партнера для запусків і отримала дозвіл на них.

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Крім іншого, Privateer вже співпрацює з Astroscale, стартапом, який займається орбітальною логістикою. За словами Філдінґа, створення карти об'єктів, що перебувають на навколоземній орбіті, є терміновою справою, ігнорування якої в якийсь момент може призвести до незворотних наслідків.