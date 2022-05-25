Космічна компанія Celestis відправить у космос кремовані останки 47 осіб

Останки 47 померлих людей з п'яти країн готуються відправити в космос з узбережжя Флориди, США. Відповідний вантаж закріплять на телекомунікаційному супутнику.

Celestis – дочірня компанія приватного космічного стартапу Space Services – створена Чарльзом Чафером у 1994 році саме для відправлення кремованих людських останків у космос. Вона купує місця у корисному навантаженні ракет-носіїв під час їхніх запусків. Для того, щоби здешевити цю незвичну послугу для клієнтів, за межі Землі відправляють усього від 1 до 7 грамів праху.

Цікаво У "Роскосмосі" заявили, що військовий супутник, який 18 травня згорів у атмосфері, був муляжем

Деталі проєкту

Перед запуском цього тижня Celestis проведе досить незвичайну похоронну службу, в якій візьмуть участь 160 гостей з усього світу.

Кремовані останки включатимуть прах Марджорі Дафтон, яка проходила навчання в NASA, щоб долучитися до першого жіночого екіпажу місії "Меркурій" в кінці 1950-х і початку 1960-х років. Програма "Меркурій" була скасована у 1962 році, і у Дафтон так і не було можливості побувати в космосі, про що "вона шкодувала найбільше в житті". Жінка померла у 2020 році.

Також на борту космічного апарата будуть останки Тревіса Кейсі, який помер торік.

Він хотів, щоб його кремували й відправили в космос. Це була його мрія,

– сказала мати Мелісса Кейсі, яка прибула до округу Бревард, щоб взяти участь у триденній пам'ятній службі.

Супутник із прахом буде обертатися навколо Землі протягом десяти років.

У цей час Celestis надаватиме дані GPS у реальному часі про те, де знаходяться останки, щоб близькі люди могли їх відстежувати.

Через 10 років, після виведення з експлуатації, супутник забере з собою останки, увійде в атмосферу й повністю згорить разом з усім вантажем.

Після закінчення десяти років в кінцевому підсумку [супутник] повернеться в атмосферу у вигляді падаючої зірки разом з усіма, хто знаходиться на борту,

– каже Майкл Дафтон, син Марджорі Дафтон.

Запуск планують уже цього тижня.