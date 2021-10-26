Метали в астрономії – це всі хімічні елементи, тяжчі за гідроген (водень) та гелій. Більшість елементів періодичної таблиці від літію (третій номер у таблиці) до феруму (залізо, 26 номер у таблиці) утворилися у надрах звичайних зірок. Там, у ядрі зорі, відбувається синтез протонів, які стискаючись один до одного, утворюють все важчі елементи періодичної таблиці. Але потужності зірки недостатньо, щоб утворити, наприклад, золото чи платину.

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Злиття чорної діри та нейтронної зірки в уяві художника / Фото Phys

Джерело тяжких елементів

Тяжкі елементи утворюються завдяки нейтронним зіркам, в ядрах яких вони синтезуються. Під час злиття компактних об'єктів чи їх вибухів, у навколишній простір вивільняються золото, платина, уран та інші елементи періодичної таблиці, які не могли утворитися у ядрі звичайної зорі.

Оскільки пульсарів чи магнетарів не так багато у Всесвіті в порівнянні з іншими типами звичайних зірок, стає зрозумілим, чому тяжких елементів менше, ніж звичайних – джерел їхнього походження існує мало, а ще менше стається подій, які дозволяють розповсюджуватися тяжким металам у просторі.

Науковці вирішили порівняти, який саме катастрофічний процес вивільняє більше тяжких елементів: злиття нейтронної зорі та чорної діри чи злиття двох нейтронних зірок.

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Золоте космічне горнило

Злиття чорної діри та нейтронної зорі спричиняє руйнівні процеси у самій зірці, що призводить до викиду тяжких металів у навколишній простір. Їхня маса велетенська, але все ж це значно менше, ніж синтез елементів під час злиття чи зіткнення нейтронних зірок.

Коли, наприклад, два пульсари зливаються, науковці фіксують гравітаційні хвилі. Якщо ж проаналізувати світло від катастрофи, то можна помітити сигнатури саме тяжких металів. Так було у 2017 році, коли злилися дві нейтронні зірки за 130 мільйонів світлових років від Сонця. В результаті цього золота було синтезовано у кілька разів більше, ніж маса Землі.

Провівши дослідження та дослідивши наявні дані по злиттю компактних об'єктів, науковці виявили, що злиття нейтронних зірок продукує від 2 до 100 разів більше важких металів, ніж злиття чорної діри та нейтронної зорі.