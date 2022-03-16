Корпоративний месенджер Slack почав без попередження відключати деякі російські облікові записи

У Мережі стали з'являтися повідомлення від російських користувачів про видалення деяких робочих просторів, у тому числі на кілька тисяч людей, в корпоративному месенджері Slack. Деякі користувачі стверджують, що їх акаунти видалили без попередження, інші отримали їх вже після видалення облікових записів.

Скарги на видалення робочих просторів з'явилися у цифрових магазинах Google Play та App Store. Такий крок вплинув на роботу російських компаній. Так, наприклад понад 5% працівників російського "Сбера" користувалися корпоративним месенджером Slack.

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Відключення російських облікових записів Slack почалися 12 березня. За п'ять днів до цього компанія Salesforce, що володіє даним месенджером, повідомила, що вона не має офісів у Росії, а обсяг її бізнесу в країні несуттєвий.

Через реселерів та інші канали компанія отримувала дуже мало клієнтів із Росії, і з початку березня вона почала з ними розірвали стосунки.

Роботу в Росії нещодавно припинила низка інших компаній, які приєдналися до світової спільноти.