Врятувати людину, яка впала за борт – складна річ. Особливо, якщо на воді присутні великі хвилі. Королівський флот співпрацює з приватними компаніями Malloy Aeronautics та Planck Aerosystems. Разом вони розробили важкий дрон Minerva, можливості та перспективність якого зараз активно тестуються.

Цікаво Безпілотний човен: Королівський флот Великої Британії отримав революційну інновацію



Minerva T-80 – це зменшений варіант тяжкого дрона Minerva / Фото Royal Navy

Що відомо про новинку Королівського флоту

Першочергово новинку випробовували у школі дайвінгу Королівського військового флоту, яка розташована у Портсмуті, Велика Британія. Після цього почалися тести на цивільних кораблях.

Мета останніх випробувань полягала в тому, щоб показати, як дрон може не тільки знайти когось у воді, але й зависнути над ним та кинути поруч з ними рятувальний круг та інше спорядження.

Безпілотник Minerva T-150 використовувався для виявлення плавучого манекена в Портсмутської гавані. Після локалізації манекену дрон розгорнув випробувальний комплект, який складається із рятувального обладнання, й завис над "потерпілим", щоб надати рятувальникам візуальний маркер його розташування.

На другому етапі випробувань був використаний безпілотник Minerva T-80 меншого розміру. В ході цих випробувань дрон відірвався від рухомого човна та відлетів на певну відстань. Після повернення безпілотник міг використовувати свої бортові системи, щоб відстежувати килимок, прикріплений до палуби човна, щоб налаштовуватися для автономної посадки.

Тестування інноваційних безпілотних апаратів порятунку людей будуть тривати. Королівський флот має бути впевнений в тому, що коли їх приймуть на озброєння, то система буде надійною та не призведе до людських жертв.