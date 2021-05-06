Безпілотний човен: Королівський флот Великої Британії отримав революційну інновацію

Королівський флот отримав повністю автономний човен. Демонстраційний прототип, який називається Madfox пройшов 18-місячні випробування. Тепер його чекають нові тести перш, ніж він перейде на регулярну військову службу.
Зацікавленість флотом безпілотними технологіями з'явився завдяки прийняттю нової стратегії. Вона передбачає розширення флоту і пріоритет силам швидкого реагування, питанню кібервійни, розширенню ядерних сил і ширше використання роботизованих та автономних систем. На фоні прийняття нової стратегії флоту з'явився безпілотний човен Madfox.
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Безпілотний човен в порту / Фото Royal Navy
Які функції зможе виконувати човен
Madfox зможе автономно патрулювати прибережні води. Особливу увагу нададуть охороні гаваней. Човен буде здатен супроводжувати кораблі, охороняючи їх.
Також безпілотний човен може успішно вести розвідку, для чого не потрібен екіпаж на його борту.
Тестування безпілотного човна Madfox Королівським флотом Великої Британії: дивитись відео онлайн