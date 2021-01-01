Зазвичай оновлення до нової версії прошивки MIUI у користувачів Xiaomi проходять доволі успішно. Однак свіже оновлення виявилось проблемним. Зокрема, скарги надходять від користувачів смартфонів Xiaomi Mi 10.

Власники Xiaomi Mi 10 скаржаться на те, що після оновлення програмного забезпечення почали виникати проблеми в роботі вібромоторчика, його вібрація стала дуже слабкою, повідомляє Mydrivers.

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Що трапилось

Як кажуть користувачі, вібрація стала практично непомітною, в деяких випадках вони не отримують зворотної реакції зовсім.

Незважаючи на те, що Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro використовуються однакові лінійні двигуни, що відповідають за вібрацію, після поновлення вібрація в Xiaomi Mi 10 практично зникла. Однак у користувачів Xiaomi Mi 10 Pro ніяких проблем не виникло.

Реакція Xiaomi

на ці заяви вже відреагували у Xiaomi. Там офіційно заявили, що ця проблема дійсно викликана програмним забезпеченням. Її планують вирішити вже з новим оновленням прошивки, що вийде у січні цього року.

Менеджер Xiaomi по роботі з користувачами опублікував в Weibo повідомлення, в якому підтверджується, що смартфони отримали різні прошивки, а також підтверджується, що інженери вже працюють над усуненням помилки.