Користувачі WhatsApp отримають цікаву функцію для реакції на статуси

WhatsApp розширить можливість використовувати реакції-емодзі на платформі. Не так давно месенджер реалізував можливість оцінювати смайликами повідомлення користувачів, а тепер схожа функція з'явиться і для реакції на оновлення статусів.

"Швидкі реакції" для статусів з'являться вже у майбутньому оновленні. Нагадаємо, що аналогічна функція використовується в Instagram для швидкого реагування на Stories.

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Як виглядатиме нова функція WhatsApp

Якщо коротко, то все працюватиме так, як це реалізовано у сервісі Stories в Instagram.

Очікується, що скоро з'явиться 8 реакцій-емодзі, від "смайлика з сердечками замість очей" до значка "100 балів" – весь основний спектр емоцій, що викликаються тими чи іншими подіями, крім відвертого негативу.

Реакція на оновлення статусу відправлятиметься в чат як звичайний емодзі, але не виключено, що команда месенджера готує і спеціальний варіант інтерфейсу для маркування співрозмовниками саме нових статусів. Крім того, про оновлення статусу буде з'являтися інформація в чаті.



Реакції на статуси в WhatsApp / Фото 24 канал

Робота над WhatsApp триває

Відомо, що зараз команда працює і над іншими важливими вдосконаленнями: