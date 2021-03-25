Користувачі втратили 400 мільйонів доларів через підпільні підписки на смартфонах

В офіційних магазинах додатків для Android іта iOS виявили понад 200 шахрайських застосунків з прихованою підпискою або надмірною ціною за неї.

До такого висновку дійшли експерти компанії Avast, що спеціалізується на кібербезпеці. Вони кажуть, що це новий різновид шахрайства і він вже отримав назву Fleeceware.

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Як працює схема

Користувачеві пропонують завантажити цікавий додаток. При цьому діє безкоштовний пробний період, а після цього програма автоматично списує (часто непропорційно високу) плату за цю підписку.

Наприклад, додаток FortuneScope після короткого пробного періоду списує 66 доларів (приблизно 1850 гривень) в тиждень. Тож неуважний користувач за рік втратить 3 432 долара.

При цьому додаток недостатньо просто видалити: підписку необхідно скасувати в налаштуваннях магазину додатків.

Як кажуть експерти, ці шахрайські додатки сумарно були завантажені понад мільярд разів. Наразі вони принесли понад 400 мільйонів доларів доходу.