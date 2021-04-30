Пік скарг на проблеми з доступом прийшовся на 11:30. Характер проблем досить різний.

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Що відбувається



Динаміка проблем з доступом до Facebook / Скріншот Downdetector

Більшість скарг стосуються проблем із входом. Наприклад, замість полів для авторизації, сайт показує просто білу сторінку.

Проте також трапляються й інші. Користувачка Twitter з ніком violet написала, що отримала повідомлення, що її обліковий запис буде заблоковано, якщо вона не підтвердить номер телефону протягом найближчих 14 днів. Проте смс-підтвердження, необхідне для такого підтвердження, не надходить. Також не приходять смс-коди для двоетапної перевірки.

Наразі невідомо, коли ситуація буде виправлена. Проблеми спостерігаються, зокрема, в Україні, Великій Британії, Німеччині, Італії, Австрії та низці інших країн.