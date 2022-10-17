Користувачі Telegram скаржаться на збій
Користувачі месенджер Telegram ввечері 17 жовтня скаржаться на збій у роботі застосунку. Користувачам здебільшого не відкриває медіафайли.
Про те, що користувачі Telegram скаржаться на збої в роботі месенджера, стверджують дані детектора Brand Analytics, пише 24 канал. Через збої у роботі Telegram можуть не завантажуватися медіа.
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Збої в роботі Telegram зійшлися з авіатрощею у Росії
Також користувачі скаржаться, що в Telegram можуть не надсилатися повідомлення.
Слід зазначити, що збої в Telegram розпочалися після того, як у російському Єйську сталася авіатроща. Там винищувач Су-34 влетів у житловий будинок і вибухнув. Унаслідок авіакатастрофи сталася масштабна пожежа, яка охопила всі поверхи будинку.
У російському Міноборони підтвердили падіння винищувача Су-34 і переконують, що на місці падіння літака сталося загоряння палива. Однак місцеві стверджують, що детонує боєкомплект. Це підтверджує той факт, що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі через детонацію.
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За попередніми даними, у літака буцімто відмовив двигун. Відповідно до іншої версії, сталося загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії заявляють, що Су-34 буцімто виконував навчально-тренувальний політ.
У мережі вже опублікували декілька відео падіння літака. У Су-34, ймовірно, спалахнув двигун. Після цього він почав втрачати висоту.
Унаслідок авіакатастрофи могло загинути щонайменше 10 людей. Натомість двом льотчикам вдалося катапультуватися.