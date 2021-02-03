Користувачі Starlink скаржаться на систематичне зникнення зв'язку

Бета-тестери сервісу супутникового інтернету Starlink поділилися враженнями від його роботи. Для сільської місцевості зі слабким охопленням LTE Starlink – це прорив. Однак якість з'єднання залежить від геолокації. Користувачі стикаються з істотними перепадами швидкості.

Джерело: Fast Company

У деяких користувачів швидкість з'єднання постійно змінюється протягом дня від 40 мегабітів на секунду до 190 мегабітів на секунду. Але найнеприємніше те, що зв'язок регулярно пропадає зовсім. В окремих випадках з супутниками немає зв'язку в середньому 2,4 відсотка часу. У SpaceX просять потерпіти ці розриви кілька місяців – супутників поки не вистачає.

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Що розповідають тестувальники

Супутники, розташовані на висоті в 550 кілометрів, виявилися кращими, ніж канали зв'язку попередніх поколінь, зокрема DSL, а складні погодні умови та холодні пори року не вплинули на якість роботи, помітили користувачі. Середній відгук Starlink, за вимірами Speedtest, зараз становить 41 мілісекунду, середня швидкість завантаження — 80,67 мегабіта на секунду, а віддачі — 17,17 мегабіта на секунду.

Starlink не прагне досягти чи перевершити стандарти оптоволоконних з'єднань. Перші етапи розгортання, за словами Ілона Маска, призначені для клієнтів, які не можуть з технічних причин скористатися підключенням до телекомунікаційних операторів.

Я більш ніж задоволений. У мене середня швидкість завантаження – 110 мегабітів на секунду, а віддачі — 20 мегабітів на секунду. Цього достатньо для сім'ї з двома батьками, які працюють, та дітьми, які користуються стрімінговими сервісами та грають в онлайн-ігри,

— розповів розробник ПЗ Лі Філліпс з Британської Колумбії, яка знаходиться на заході Канади.

Ключовим недоліком користувачі назвали короткочасні простої та зміну швидкості – Starlink періодично перериває інтернет-з'єднання при підключенні нових партій супутників, переконфігурації та проведенні діагностики мережі. Проте вони вважають такий результат "безумовно прийнятним" для повсякденного використання, адже такі відключення є короткочасними, хоч і регулярними.

Проблема розривів зв'язку буде вирішена в найближчі місяці, коли кількість апаратів на орбіті збільшиться. Зараз мережа складається з 1023 супутників. Але компанія продовжує щомісяця запускати нові. До 2024 року Starlink планує вивести на орбіту 4425 супутників і забезпечити підключенням більшу частину Землі.