Користувачі скуповують шоломи віртуальної реальності Facebook: причина дуже дивна

Соціальна мережа Facebook попри свої гігантські масштаби не має налагодженої техпідтримки. Часто відповіді доводиться чекати дуже довго, а іноді на запити взагалі ніхто не реагує. Тому користувачі вигадали новий спосіб привернути до себе увагу.

Річ у тім, що підрозділ компанії, який займається розробкою VR-шоломів Oculus, має власну службу підтримки, тоді як безпосередньо з Facebook не можна зв'язатись ні телефоном, ні електронною поштою. Єдиний варіант – це заповнення спеціальної форми на сайті, дані з якої аналізує робот. Він же часто не сприймає документи для підтвердження особи, які вимагає соцмережа під час звернення, змушуючи користувача пройти "сім кіл пекла". І навіть якщо вам вдасться завершити процедуру звернення, у результаті ви можете ніколи не отримати відповіді на нього, або чекати тижнями.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Креативне рішення користувачів

Я відправляла документи вранці, вдень і вночі, кілька разів на день. Ніхто не відповів жодного разу,

– розповіла виданню NPR постраждала від злому облікового запису Джессі Марсала.

Саме тому користувачі соцмережі у випадку блокування їхньої сторінки з тих чи інших причин почали купувати VR-шолом Oculus за 299 доларів. Вони дають змогу зателефонувати у підтримку дочірньої компанії Facebook, назвати серійний номер пристрою і отримати необхідну допомогу з відновлення доступу до своєї сторінки.

Після цього пристрій просто повертають нерозпакованим до магазину.

Про цей спосіб користувачі, які іноді просто доходять до відчаю, дізналися з Reddit.

Сама ж компанія Facebook заявляє, що проблеми з підтримкою виникли через пандемію: кількість працівників зменшилась, тому немає змоги охопити весь об'єм роботи швидко. Тому й залучили штучний інтелект. При цьому компанія визнає, що він далеко не ідеальний.