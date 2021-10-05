Користувачі скаржаться на збої в Gmail, Tinder та багатьох інших порталах

Станом на початок доби 5 жовтня за Києвом минули вже 6 годин від початку масштабного збою у роботі багатьох соцмереж. Зокрема, повністю лягли сервери Facebook, Instagram та WhatsApp.

З перебоями працюють й інші популярні сайти та додатки. Наприклад, люди пишуть про проблеми у Tinder, YouTube, Snapchat та багатьох інших.

До теми Facebook, Instagram та WhatsApp досі не працюють: у мережі назвали причину збою

Глобальний збій в інтернеті: люди скаржаться на проблеми в роботі все більшої кількості сайтів

Станом на початок доби 5 жовтня за Києвом стало відомо, що глобальний збій в інтернеті зачепив далеко не тільки Facebook, Instagram та WhatsApp. Які, нагадаємо, вже понад 6 годин не працюють практично взагалі.

Почалися збої й в онлайн-сервісах Bank of America – другого найбільшого банку США.

Downdetector засвідчив, що також не працює Tinder та Snapchat.

Упали й деякі сервери самого Downdetector – сервісу, який повідомляє про падіння інших сервісів (утім, ненадовго).

Розповідають у мережі й про те, що не працюють мережі багатьох компаній у США, наприклад – одного з найбільших авіаційних лоукостерів Southwest Airlines

Чимало порталів у інтернеті почали працювати зі збоями: дані Downdetector

Тим часом Telegram звітує (хоч і сам зазнав деяких збоїв у роботі) про нових понад 50 мільйонів користувачів, долучених до мережі упродовж минулих кількох годин.