Перекошений iMac: користувачі скаржаться на проблеми з новими комп'ютерами Apple

Користувачі новеньких iMac скаржаться на перекошені дисплеї. Проблему не можна виправити самостійно.

Компанія Apple в кінці травня почала продажі комп'ютерів iMac з новим дизайном. Але деякі моноблоки приїжджають до користувачів з виробничим дефектом.

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Що сталося з iMac

Як повідомляють власники бракованих моноблоків, дисплей встановлюється на підставці нерівно.

На проблему також звернув увагу відеоблогер iPhonedo, який виявив перекошений на одну сторону екран, а потім переконався в нерівній установці дисплея за допомогою лінійки. На офіційному форумі підтримки Apple і Reddit також уже накопичилось немало подібних скарг.

Ролик блогера iPhonedo про проблеми з iMac: відео

Ресурс MacRumors також помітив дефект на своєму iMac, купленому для тестування. Спочатку відеооператор сайту припустив, що проблема зі столом, проте виявилось, що справа у самому комп'ютері.



Зверніть увагу на нижню грань монітора – вона не паралельна до стола / Фото MacRumors

Відзначається, що дисплей iMac кріпиться до підставки сімома гвинтами, і ця виробнича проблема не може бути легко вирішена користувачами самостійно.

Apple ще не відреагувала на проблему. Користувачам залишається лише встигнути перевірити свої iMac і повернути або замінити їх протягом двох тижнів в рамках стандартних умов Apple.